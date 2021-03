Il consiglio comunale di Casale si riunisce domani

CASALE – Si terrà domani (nella consueta modalità online) la prossima seduta del consiglio comunale di Casale.

«Prima di affrontare a fine mese l'esame del Bilancio di previsione 2021-2023 - ha spiegato il presidente Fiorenzo Pivetta – i gruppi consiliari hanno concordato di dedicare una seduta alle mozioni ancora pendenti e alla proposta di deliberazione in merito al conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto che non era stata evasa la seduta precedente».

Inizio fissato per le ore 21: per gli interessati sarà possibile seguirlo in streaming sul canale Youtube del Comune.