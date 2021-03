Novipiù, c’è attesa per il derby di Torino

CASALE MONFERRATO – Attesa per il derby di Torino. Novipiù, rinfrancata dal successo interno con Treviglio che ha interrotto la serie negativa, pronta alla sfida in casa della Reale Mutua dell’ex Casale Kruize Pinkins. Turno infrasettimanale che si gioca domani a (palla a due alle ore 19.00) al Pala Gianni Asti di Torino.

FINALMENTE AL COMPLETO

La Reale Mutua (QUI IL ROSTER COMPLETO) è l’unica squadra non ancora affrontata dalla JBM in questa stagione (ritorno al PalaFerraris fissato per il 7 di aprile) ed al momento occupa il secondo posto in classifica nel Girone Verde (14 vinte e 5 perse). La squadra di coach Demis Cavina, dopo lo stop per il Covid che ha colpito il gruppo, è ripartita alla grande. Gialloblù reduci di 4 vittorie consecutive (nove vittorie nelle ultime dieci gare). Miglior realizzatore della squadra torinese è il centro Ousmane Diop (17.9 punti di media con il 42% da tre punti). Tra gli italiani il bomber è l’ex Tortona Mirza Alibegovic (12.1 punti a partita).

Noi sfavoriti? Non so, perché ora abbiamo la squadra al completo e fino ad ora non era mai successo

Consapevole delle difficoltà della gara Andrea Valentini, coach della JBM. “Affrontiamo Torino che in questo momento è in grandissima forma ed è costruita per puntare a vincere il campionato. Cercheremo di fare una partita attenta per non farli correre in contropiede e per cercare di limitare le loro bocche da fuoco. In attacco dovremo fare una partita attenta, sfruttando le occasioni che ci verranno concesse per poter fare dei canestri facili”.

I rossoblù, che domenica hanno riabbracciato Lucio Redivo, sono annunciati finalmente al completo. Proprio l’argentino sottolinea questo aspetto e carica il gruppo: “Noi sfavoriti? Non so, perché ora abbiamo la squadra al completo e fino ad ora non era mai successo. Per vincere dobbiamo giocare tutta la gara concentrati al 100% nello stesso modo in cui abbiamo giocato contro Treviglio”.

REALE MUTUA – NOVIPIU’

Dove: Pala Gianni Asti di Torino

Quando: mercoledì 17 marzo, ore 19.

Arbitri: Gagno, Foti, Caruso

In streaming: diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)