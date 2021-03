Una task force per i vaccini a Casale: servono medici

CASALE - L’Asl di Casale sta predisponendo una Task Force per essere pronta a rispondere tempestivamente ed efficacemente al piano nazionale di vaccinazione anti Covid. Un’iniziativa che ha visto fin da subito aderire il sindaco Federico Riboldi che, anche attraverso i social del Comune, ha lanciato un appello ai medici.

«Per sconfiggere il virus e poter finalmente tornare a una vita normale è fondamentale la vaccinazione – ha sottolineato il primo cittadino – Per questo motivo a livello nazionale si deve assolutamente cambiare passo, mentre a livello locale dobbiamo farci trovare pronti. Per farlo chiedo ai medici in pensione, o anche in attività, di dare la propria disponibilità a entrare a far parte della Task Force Vaccini dell’Asl: già in molti hanno aderito, e li ringraziamo, ma ne abbiamo bisogno ancora di più. Dimostriamo ancora una volta la forza del nostro territorio!».

Per aderire alla Task Force è sufficiente inviare una e-mail a sindaco@comune.casale-monferrato.al.it con i propri recapiti.