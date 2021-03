«A Casale venga creata una scultura in ricordo delle vittime del Covid»

CASALE – Una scultura in memoria delle vittime del Covid. È questa la proposta di Fabio Botteon (Fratelli d’Italia) e Vincenzo Miceli (Forza Italia), avanzata con una mozione presentata in consiglio lo scorso 4 luglio, ricordano i due consiglieri casalesi, quando «La prima ondata sembrava ormai aver preso il declino sperato e avevamo già perso molti amici, persone per bene, e il comparto sanitario in tutta Italia aveva già perso molte donne e uomini di valore. Volontari, Oss, addetti alle pulizie, medici, infermieri, personale amministrativo, tutti quanti quindi che con la loro abnegazione hanno permesso di lottare con tutte le forze di cui siamo capaci, hanno diritto di essere ringraziati e ricordati».

«La nostra idea – continuano Botteon e Miceli - di cui abbiamo subito parlato al Sindaco Riboldi, è di posizionare un elemento scultoreo che possa generare un ricordo indelebile, tale anche da tramandare alle future generazioni quanto è avvenuto nella nostra città, in tutta Italia e nel mondo intero».

Un’idea che ha raccolto il consenso di tutto il parlamentino: «Ogni singolo consigliere ha accettato e firmato tale documento, stiamo aspettando perché vorremmo presentarlo quando vedremo veramente la luce in fondo al tunnel ben presente davanti a noi, grazie a vaccini e cure mediche definite. Purtroppo siamo ancora in 'guerra’, ma torneremo a prende il caffè con gli amici al bar, a mangiare in pizzerie ed a passeggiare insieme per la città! Vinceremo noi!»