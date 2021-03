In Dad, ma interattiva: il percorso "futurista" degli studenti al Leardi

CASALE - L'emergenza sanitaria non può e non deve fermare la cultura. Per questo, lo scorso 12 marzo, gli studenti del III segmento del corso serale in Amministrazione, Finanza e Marketing del Leardi hanno partecipato a una rivisitazione di una "serata futurista".

Gli alunni sono stati infatti condotti in un percorso interdisciplinare che, partendo dal “Manifesto del Futurismo” di Marinetti, li ha portati alla scoperta dell’avanguardia artistico-letteraria italiana passando anche (attraverso una visita interattiva) per il Museo del Novecento di Milano e il MoMA di New York.

«Le restrizioni hanno impedito ai nostri alunni, soprattutto quelli che si accingono a sostenere gli Esami di Stato, di approfondire tematiche culturali con una visita guidata - spiega il professore Luca Talenti, docente di lettere all'Istituto - Senza perderci d’animo, mettendo a frutto le risorse interne, è venuta l’idea di offrire un intervento didattico diverso che, con l’ausilio della tecnologia, potesse trovare una soluzione alla problematica».