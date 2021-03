Sinistra italiana: tre casalesi nell'assemblea regionale

PIEMONTE - Sabato 20 marzo si è riunito il 2° Congresso regionale di Sinistra Italiana. In quello che, come per l’appuntamento nazionale, rappresenta il primo congresso online tenuto da una forza politica. Si è assistito ad un ampio dibattito alla presenza del segretario nazionale Nicola Fratoianni e del membro della segreteria nazionale Tino Magni.

Al termine della giornata di lavoro, il segretario uscente, nonché consigliere regionale Marco Grimaldi, ha passato il testimone alla neo segretaria regionale Fiammetta Rosso (classe ’71, avvocata e assessora alle politiche sociali nel Comune di Saluzzo), mentre in continuità con l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi è stato riconfermato tesoriere regionale Marco Rossi (classe ’79, libero professionista ex assessore al bilancio del Comune di Casale Monferrato e Coordinatore del Laboratorio Socio Politico Casale Cuore del Monferrato). Entrambe le nomine sono avvenute con il voto unanime dell’Assemblea.

Della zona Casalese, insieme a Marco Rossi sono stati nominati membri dell’assemblea regionale anche Roberto Quirino e Anna Bonaffini. Ospiti della giornata sono stati Paolo Furia (segretario regionale PD), Federico Fornaro (Capogruppo LEU alla Camera), Dario Omenetto (Articolo Uno), Francesca Druetti (Possibile), Giorgio Prino (Legambiente), Gabriele Moroni (segretario regionale ARCI) ed Ezio Montalenti (Anpi).“