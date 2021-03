Monferrato non Conforme celebra Natale Palli: rose alla lapide in via Sobrero

CASALE - Anche quest'anno Monferrato non Conforme, realtà politica casalese di estrema destra, ha voluto ricordare l'aviatore monferrino Natale Palli nell'anniversario della sua scomparsa, avvenuta in Francia nel 1919 mentre stava sorvolando il Mount Pourri a causa di un guasto al motore del suo aereoplano. Gli attivisti di Mnc hanno deposto un mazzo di rose rosse sulla lapide commemorativa di via Sobrero a Casale.

"Ma l'eroica figura di Natale Palli rimarrà per sempre legata al volo su Vienna con Gabriele D'Annunzio in cui bombardarono la capitale austriaca con migliaia di volantini tricolore. Azione assolutamente non cruenta ma dall'alto valore simbolico in cui si ribadiva la superiorità morale del soldato italiano rispetto alla barbarie nemica (bombardamenti di Milano e Venezia). Anche per questo motivo riteniamo doveroso ricordare la figura di questo nostro concittadino: valoroso combattente ma animato da un sentimento di profonda umanità" spiegano da Mnc.