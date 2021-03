Cerutti: due pullman a Vercelli per scongiurare il rischio 'scatola vuota'

CASALE - Domani due pullman partiranno dal presidio Cerutti per Vercelli. In tribunale ci sarà un incontro fondamentale in cui verrà chiesta nuova cassa integrazione per i quasi 300 lavoratori. Sarà determinante che ci siano al 3 maggio, data ultima per la presentazione delle offerte, attraverso le manifestazioni di interesse. «Speriamo che la giudice accolga questa nostra richiesta, se no diventa tragica per tutte le 290 famiglie» spiega dal presidio Andrea Provera. I potenziali acquirenti non devono trovarsi di fronte una 'scatola vuota', se così fosse potrebbero attingere dal libero mercato per i dipendenti. «Una scatola vuota non ha alcun valore, invece se è piena di contenuti e professionalità lo ha, anche per il territorio e il suo futuro».