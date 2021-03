Ancora 2 giorni per richiedere il proprio "kit scolastico Leardi"

CASALE - Ci sarà tempo fino al 26 marzo per iscriversi al bando “Leardi: crediamo nel tuo futuro” dedicato agli studenti iscritti all'Istituto Leardi e Luparia o che si iscriveranno per l'anno 2021/2022.

Al termine - in base a una graduatoria stilata per merito - i ragazzi potranno beneficiare di un kit scolastico da utilizzare l'anno prossimo composto dai libri di testo in adozione o da un PC per lo studio e per le lezioni.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie al finanziamento ottenuto con il progetto “Programma Operativo Nazionale” del Ministero dell’Istruzione. Lo scopo è quello di ridurre il più possibile il cosiddetto "digital divide" e di promuovere il diritto allo studio, nonostante le difficoltà economiche portate dal perdurare dell'emergenza sanitaria.