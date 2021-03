In mostra: fino a luglio due opere del Bistolfi a Rovigo

CASALE - Nonostante l'emergenza sanitaria la Gipsoteca Bistolfi di Casale non si ferma. Proprio in questi giorni infatti sono state imballate e trasportate a Rovigo, in Veneto, due opere dello scultore Leonardo Bistolfi in occasione della mostra "Vedere la Musica. L’arte dal Simbolismo alle avanguardie".

I lavori in questione sono il carboncino che raffigura Luigi Ernesto Ferraria - donato al Comune in memoria dell'antiquario Alberto Savio - e il busto in gesso di Beethoven, restaurato grazie al contributo dell'Associazione Ondasonora. Entrambi provengono dalla collezione personale dello stesso Ferraria. Covid permettendo, le due opere rimarranno in esposizione dal 1 aprile al 4 luglio 2021.