latuavoceperlascuola: domani la manifestazione a Casale

CASALE – ‘Abbracciamo la scuola’ è il titolo scelto dal comitato di associazioni e cittadini #latuavoceperlascuola per la manifestazione che chiede il ritorno alla scuola in presenza e che si svolgerà domani alle 16 in piazza Mazzini a Casale, in concomitanza con molte iniziative analoghe in tutta Italia.

«Oltre a chiedere la riapertura delle scuole, incrementando tutte le misure efficaci per il contenimento del contagio, manifesteremo con un metaforico abbraccio: un abbraccio alla scuola abbandonata, ai bambini, bambine, ragazzi e ragazze, ai genitori e agli adulti che li supportano, agli insegnanti e al personale scolastico che in tutti questi mesi non si sono risparmiati» dicono gli organizzatori.

Per ricordare e rendere vivo il ruolo fondamentale che la scuola ricopre nella società in quanto espressione del diritto all’istruzione e investimento per il futuro, interverranno con un loro contributo alcuni insegnanti degli istituti scolastici casalesi. Il Laboratorio Artistico di Circo alternerà performance teatrali agli interventi, e i più piccoli avranno materiali per disegnare ed esprimere le loro emozioni. I partecipanti sono invitati a portare con sé un foulard, che servirà per creare l'abbraccio ‘distanziato’.

Già durante questa settimana moltissime persone si sono riversate nelle piazze di tutta Italia, hanno affisso striscioni sui cancelli delle scuole, hanno organizzato presìdi in segno di protesta per la scelta di fermare ancora una volta le lezioni in presenza. Domani sarà una giornata di mobilitazione nazionale, perché coincide con lo sciopero della scuola indetto dai Cobas, e con le iniziative del comitato Priorità alla Scuola e di altre associazioni in tutta Italia.

Questa volta, oltre alle motivazioni già espresse più volte sui danni causati dalla chiusura delle scuole in termini di ritardi e mancati apprendimenti, aumento di depressione, ansia, autolesionismo negli adolescenti, disuguaglianze nell'approccio alla didattica anche sulla base della provenienza sociale, il comitato vuole porre l’accento sulla controversa lettura dei dati dei contagi su cui si basa la decisione di chiudere le scuole.

In Monferrato aderiscono alla manifestazione le associazioni: Angsa Casale, Artedù Aps, Caritas, Casalebenecomune, Equazione, Legambiente Circolo Verdeblu, MASCI, Mammeincerchio, Me.dea., Penelope APS, Rete delle alternative.

Si ricorda che nonostante la ‘zona rossa’’, è possibile spostarsi anche fuori dal territorio del proprio comune per partecipare alle manifestazioni. Saranno in ogni caso rispettate le norme di distanziamento e uso delle mascherine. Per informazioni: #latuavoceperlascuola su Instagram e la mail mammeincerchio@gmail.com