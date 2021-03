Vaccino agli over 70: un numero di telefono per aiutare nella prenotazione

CASALE - Per velocizzare il piano vaccinale nazionale, mentre stanno terminando i lavori per allestire il PalaFiere Riccardo Coppo, il Comune di Casale vara un nuovo servizio per agevolare il più possibile le prenotazioni.

La Regione Piemonte ha attivato il portale www.ilpiemontetivaccina.it, attraverso il quale il personale scolastico e universitario, i volontari della Protezione Civile e le persone in età compresa tra i 70 e i 79 anni possono iscriversi per aderire alla campagna vaccinale. «In questo momento dobbiamo lavorare per facilitare e incrementare la campagna vaccinale – ha sottolineato l’assessore Luca Novelli -, per questo si è pensato di attivare un numero telefonico affinché, per tre mattine alla settimana, chi avesse difficoltà o problemi a iscriversi sul portale regionale potrà trovare assistenza per la compilazione».

A partire dal 29 marzo, dal lunedì al venerdì sarà sufficiente telefonare dalle ore 9,00 alle ore 12,00 allo 0142 444336 per essere inseriti sul portale: si ricorda che il servizio è riservato alle persone tra i 70 e i 79 anni di età senza patologie gravi. Per quest’ultimi, infatti, l’inserimento nel piano vaccinale avverrà direttamente tramite il proprio medico di famiglia.