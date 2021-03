Valenza torna a correre, domani il Gran Premio

VALENZA - Una gara speciale per i due 'enfant du pays', Stefano Rizza, valenzano, che corre per Lan Service Gran Monferrato, e Alessandro Minguzzi, pecettese, alla prima stagione con Overall Tre Colli. Ma, anche, un appuntamento molto importante per Valenza che, dopo qualche anno di digiuno, riporta il ciclismo sulle sue strade.

Domani si corre il Gran Premio Città di Valenza - Trofeo Luigi e Davide Guerci, "e se domani avremo oltre trenta squadre e due nazionali il merito è, prima di tutto, del sindaco Maurizio Oddone e dell'assessore allo sport Luca Merlino, che hanno fortemente voluto avere di nuovo una gara in città e ci hanno aiutati moltissimo nell'organizzazione, insieme a tecnici e funzionari del Comune". Gianni Pederzolli, valenzano, motore e anima di Lan Service Gran Monferrato, la squadra casalese, è al secondo impegno organizzativo della stagione dopo quello, due settimane fa, a Fubine. "Offriamo ai nostri Elite e Under 23 opportunità per gareggiare: le competizioni non sono molte, tra pandemia e nuove regole per la sicurezza è tutto più difficile, per le società e per le amministrazioni locali".

Al via oltre 200 concorrenti: ritrovo dalle 10 negli spazi del negozio 'Bike Fun', il via alle 13 da via Noé. I corridori dovranno affrontare per tredici volte un anello di 11 chilometri, con la salita di Pecetto, che farà selezione.

Ci sono anche le due squadre della provincia: Lan Service schiera Rizza (nella foto), Cavallo, Coari, Moro, Rosa, Oppici e Palma.

Per Overall Tre Colli, che ha visto annullata la gara di oggi a Ceresara, hanno ambizioni di classifica Baldi e Facchini, ma è lotta aperta anche per Minguzzi, Giani, Cibrario e Niccoli.