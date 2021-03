Zona rossa: «Ne approfittiamo per riqualificare le aree verdi casalesi»

CASALE - Approfittando delle chiusure in zona rossa, l’ufficio aree verdi di Casale ha avviato proprio in questi giorni una serie di interventi che prevedono la piantumazione di 180 alberi, la manutenzione di diverse aree gioco della città e l’inizio del taglio erba e dell’estirpazione delle infestanti.

«In attesa che si allentino le restrizioni derivanti dall’emergenza Covid - ha sottolineato il sindaco Federico Riboldi - stiamo lavorando a pieno ritmo affinché la Città sia pronta per accogliere di nuovo i casalesi di ogni età nelle nostre splendide aree verdi».

Tra le tante ubicazioni delle nuove piante ci sono via Trino, il nuovo parcheggio adiacente al piazzale don Palena a Borgo Ala, la Cittadella e piazza San Francesco. A queste si aggiungono inoltre gli alberi che che a breve verranno piantati grazie al progetto comunale "Regala un albero alla tua città".

Per quanto riguarda le attrezzature ludiche, le aree interessate invece sono: piazzale Duca d’Aosta; via Rottigni; via Gabotto; Casale Popolo; i giardini della Difesa, del nido di Oltreponte e della scuola Martiri della Libertà; lo skate park di piazza degli Alpini.