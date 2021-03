Al Leardi gli studenti in assemblea per discutere la violenza di genere

CASALE - Al Leardi l'incontro dal titolo “La cultura del rispetto” con gli esperti Carlo Berrone, docente e psicologo, e Elena Mietto, psicologa clinica esperta in difficoltà relazionali ed emotive vissute dagli adolescenti, si è tenuto lo scorso 20 marzo in videoconferenza.

Coinvolti tutti gli studenti dell'Istituto, riuniti in assemblea per affrontare il tema dei diversi volti che assume la violenza di genere. In particolare si è parlato delle varie forme di molestia, dei suoi esiti più drammatici come lo stupro e delle sue nuove forme digitali che possono sfociare anche nel reato di "revenge porn", ovvero la diffusione non autorizzata di materiali audiovisivi privati e intimi tramite i social.

«Abbiamo voluto organizzare questo momento di riflessione perché sono tematiche fondamentali ma non se ne parla a sufficienza nel modo appropriato - commentano Marco Locci, Elena Oggero ed Elisa Fornelli, rappresentanti d’Istituto degli studenti - La violenza di genere purtroppo è un problema culturale ancora radicato nella nostra mentalità e che, soprattutto durante il lockdown, è andato intensificandosi: secondo varie ricerche, i casi di femminicidio o di violenza domestica son aumentati del 70%».