Vaccino, come sta procedendo

ALESSANDRIA - Dopo l'inaugurazione di sabato, alla presenza del governatore Alberto Cirio, oggi ad Alessandria partono le vaccinazione al nuovo centro allestito all'ex caserma Valfrè.

Continua, intanto la vaccinazione degli over 80: secondo quanto indicato dalla Regione, tutti ormai dovrebbero avere ricevuto l’sms di convocazione con giorno, ora e luogo della somministrazione. Il referente per il gli over 80 è sempre il medico di famiglio.

I non trasportabili. Le persone che non sono trasportabili verranno contattate in modo diretto dalle Asl, per concordare l’appuntamento. In Piemonte i non trasportabili sono in tutto 36mila. Le Aziende sanitarie locali devono fornire all’Unità di crisi il calendario delle somministrazioni a domicilio.

Tutte le prime somministrazioni degli over 80 in Piemonte si concluderanno nella settimana del 15 aprile, con un’ultima tranche di circa 1.800 persone nei giorni 19, 20, 21 aprile.

Scuola. Dopo la temporanea sospensione del vaccino AstraZeneca, sabato 19 marzo sono riprese le vaccinazioni del personale scolastico.

Fascia 70-79. Sono state inoltre avviate le prenotazioni per la fascia 70-79 anni. Chi vuole prenotare deve fare riferimento al sito www.ilpiemontetivaccina.it.

Dalla Regione. Domenica sera, la Regione ha fatto sapere che sono 15.936, tra cui 9.033 ultra 80enni, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid (dato delle ore 17.30). A 7.610 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 761.002 dosi (di cui 270.988 come seconde), corrispondenti all’84,8 % delle 896.870 finora disponibili per il Piemonte.