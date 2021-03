Bilancio e Dup stasera in consiglio comunale a Casale

CASALE – Il consiglio comunale di Casale si riunirà questa sera con la consueta modalità online. I protagonisti della discussione saranno il Documento Unico Programmatico (Dup) e il bilancio di previsione.

«Nonostante il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione sia stato prorogato al 30 aprile - ha spiegato il presidente Fiorenzo Pivetta – si è ritenuto di procedere secondo le scadenze già concordate, giungendo in tal modo all'approvazione prima di Pasqua del principale documento di programmazione finanziaria dell'Ente e ponendo fine all'esercizio provvisorio».

Diversamente dal solito, l’inizio dei lavori (in concomitanza con la diretta streaming sul canale YouTube del Comune) è fissato per le 20. Vista l’importanza degli argomenti, da Palazzo San Giorgio non escludono che il dibattito del parlamentino possa proseguire nella serata di domani sempre a partire dalle 20.