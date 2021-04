Deve scontare nove mesi di detenzione: rintracciato dai Carabinieri

CASALE - I militari della Stazione Carabinieri di Casale Monferrato hanno rintracciato e tratto in arresto, sottoponendolo in regime di detenzione domiciliare, un 47enne colpito da un ordine di esecuzione pena detentiva emessa dal Tribunale di Vercelli dovendo scontare una pena di 9 mesi di reclusione per violazione degli obblighi di assistenza familiare.