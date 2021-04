Ticineto: il Comune guarda a possibili progetti per l'ex Siltal

TICINETO - Negli scorsi giorni la giunta comunale di Ticineto ha approvato la delibera contenente gli atti

di indirizzo per favorire la realizzazione di interventi di bonifica e riuso produttivo del compendio industriale

ex-Siltal.

L’area in oggetto, appartenente alla società Siltal spa dichiarata fallita nel 2011, è costituita da depositi,

magazzini e capannoni ad uso produttivo che occupano una superficie di oltre 40mila mq. Dopo svariati

anni di inutilizzo, gli immobili si trovano in una condizione di degrado, aggravata dalla presenza di

coperture in amianto, oggetto di ripetute ordinanze di rimozione. Rimozione mai effettuata da parte dei soggetti responsabili.

Per superare questa criticità, l’amministrazione, guidata dal sindaco Cesare Calabrese, ha manifestato in questi giorni la propria apertura ad accogliere proposte di collaborazioni con imprese e gruppi imprenditoriali interessati al riuso produttivo del compendio ex Siltal, rendendosi disponibile ad esercitare le proprie potestà ablative sull’area in favore dei soggetti promotori di questi progetti.

«Con la delibera approvata la scorsa settimana, come amministrazione, mettiamo a disposizione il nostro

potere di esproprio dell’area in favore di soggetti terzi che si impegnino in primo luogo ad ovviare alla

situazione di ammaloramento delle coperture del compendio e successivamente ad intraprendere attività

economiche che siano in grado di creare occupazione ed indotto per l’intero territorio» commenta il

primo cittadino Cesare Calabrese.