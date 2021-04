Valentini duro: "Chiediamo scusa"

CASALE MONFERRATO - Il tono è pacato, come sempre, ma le parole sono durissime. “Chiediamo scusa per quello che abbiamo fatto per i primi due quarti”. Il coach della Novipiù Andrea Valentini non cerca alibi dopo la sconfitta nettissima con Torino. “Non è accettabile giocare una partita così quando una squadra vuole e deve salvarsi. Non riuscire a fare canestro non vuole dire inventarsi le difese e andare a casaccio. Per molti minuti abbiamo giocato così e questo alla lunga si paga”.

Grande e comprensibile è la delusione del tecnico casalese per una prestazione inadeguata dei suoi e per una sconfitta che allontana di molto i playoff e avvicina la prospettiva playout. Se ci sarà da lottare per mantenere la categoria, servirà ben altro spirito da parte della squadra. Per la JBM ancora un ultimo match di regular season a Orzinuovi, previsto per sabato 17 aprile. “Cercheremo di arrivare meglio psicologicamente alla sfida – chiude Valentini - anche se questa settimana ci eravamo allenati molto bene”.