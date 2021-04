Casale, Comune al lavoro per un “Monferrato da cinema”

CASALE – Nel consueto video-appuntamento settimanale, il sindaco di Casale Federico Riboldi si compiace per la nomina di Giampio Devasini come nuovo vescovo di Chiavari. Poi dal primo cittadino altri aggiornamenti. Curioso quello relativo all’incontro con FilmCommission per promuovere nuove produzioni cinematografiche e televisive: “Il territorio piace molto ai registi, il Comune darà tutto l’appoggio logistico ai produttori di film e di serie perché il Monferrato possa risultare sul grande schermo” dice Riboldi.