Il Leardi all'evento in ricordo delle vittime delle mafie

CASALE – Lo scorso 21 marzo al parco Eternot di Casale si è celebrata la ventiseiesima edizione della ‘Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie’. L’iniziativa, promossa dal presidio territoriale di Libera, ha visto l’attiva partecipazione di associazioni importanti come AFeVA, Energica, Legambiente e delle delegazioni degli Istituti scolastici cittadini. I partecipanti hanno avuto modo di leggere ad alta voce il nome di più di mille persone che si sono ritrovate nel posto sbagliato al momento sbagliato o che semplicemente si sono opposte alla mafia pagando a carissimo prezzo il loro gesto di dissenso verso la criminalità organizzata.

«È stato emozionante e allo stesso tempo commovente sentire tutti quei nomi e pensare che dietro ad essi erano presenti storie di vita, affetti e sogni, distrutti e spazzati via da criminali senza scrupoli – racconta Ylenia De Gaspari della 4aAfm che, insieme a Christian Mojallia della 5aA Afm, accompagnati dalla professoressa Paola Perotto, ha rappresentato l’istituto Leardi all’evento – Proprio per questo nessuno va dimenticato: noi giovani dobbiamo essere pienamente consapevoli di quanto è accaduto e purtroppo accade ancora nel nostro Paese e, per fare la differenza, dobbiamo combattere il velo di indifferenza che oscura questi fatti così drammatici»

«Fra i tantissimi presenti nella lista, noti o a me sconosciuti – conclude la studentessa - ho avuto l’onore di leggere personalmente i nomi di due simboli della lotta alla mafia come Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Mi sono sentita fiera di avere avuto questa opportunità, perché la mia voce era quella di tutti i giovani che non hanno avuto modo di conoscerli mentre erano in vita, ma che possono conservarne vivi la memoria, l’impegno e i valori».