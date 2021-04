Coccolo fa sperare il Casale: buon pari con Pont Donnaz

CASALE - Quest'oggi al Palli era prevista una partita in salita per il Casale vista la classifica degli ospiti del Pont Donnaz ma i ragazzi di Buglio, dopo la deludente sconfitta a Sestri Levante, hanno reagito tenendo testa e impensierendo a più riprese la terza forza del campionato. Tra i monferrini Buglio ha operato inevitabili cambiamenti nell11 titolare rispetto alla trasferta ligure, dall'altra parte invece mister Cretaz era in tribuna a causa squalifica: a sostituirlo il vice Cuc.

Il primo tempo parte con i valdostani che provano a imporre il loro gioco e dopo 5 minuti è capitan Varvelli che impensierisce Drago dal limite dell'area piccola dopo un cross dalla destra. I nerostellati però non ci stanno e dopo essere entrati in partita trovano il gol al 17'. Una rimessa lunga di Bettoni dalla sinistra sorprende la difesa del Pont Donnaz, la palla arriva quindi a Coccolo sul secondo palo che infila Vinci. Il vantaggio dura però pochi minuti: al 22' Poesio atterra D'Onofrio in aerea e Vervelli trasforma il rigore del pareggio. Da lì il Pont Donnaz fa impazzire la retroguardia casalese nel giro di pochi istanti: alla mezz'ora Cintoi manca un intervento aereo mandando in porta ancora una volta il centravanti valdostano ma Drago è ancora bravo a chiudere in uscita bassa. L'attacco ospite non molla la presa e sul traversone successivo è Nouri a salvare sulla linea.

La ripresa non è altezza della prima frazione di gioco. Poche occasioni degne di nota da entrambe le parti con l'unico pericolo creato dai padroni di casa al 14' quando una punizione di Lewandoski viene deviata in maniera decisiva dalla barriera e finisce di poco sopra la traversa. Per il tempo restante Cintoi e compagni non soffrono particolarmente.

I nerostellati avranno ora una settimana di riposo visto l'annullamento della trasferta a Imperia (LEGGI QUI) prevista per domenica. Appuntamento quindi per mercoledì 21 quando i casalesi saranno impegnati in casa del Varese.

CASALE: Drago, Todisco, Nouri, Romeo, Cintoi, Bettoni ( Guida 22' pt), Fabbri, Poesio, Franchini (Colombi 32' st), Coccolo (Lanza al 45' st), Lewandoski (Raso 32' st). A disp.: Tarlev, Fontana, Selmi, Mullici, Cocola, Lanza. All.: Buglio

PONT DONNAZ: Vinci, Montenegro (Sassi al 24' st), D'Onofrio, Tanasa, Ferrando, Maffezzoli, Filip (Gambino 40' st), Masini, Varvelli, Vignali, Jeantet (Sterrantino 28' st). A disp. Gini, Ruatto, Paris, Benedetto, Borettaz, Cena. All.: Cruc (Cretaz squalificato)

Arbitro: Mori di La Spezia

Assistenti: Ravaioli di Forlì, Papa di Chieti.