Avis Casale: sabato l'assemblea online dei soci

CASALE – Si terrà sabato mattina in modalità online l’assemblea dei soci della sezione casalese di Avis (alle ore 7 in prima convocazione, alle 11 in seconda), durante la quale verrà votato il nuovo consiglio direttivo.

Il link di partecipazione che rimanderà alla piattaforma Google Meet verrà pubblicato poco prima dell’inizio sul sito Internet dell’Avis Casale e sulla pagina Facebook dell’associazione. Sarà indispensabile avere a portata di mano il tesserino Avis.

Viste le restrizioni, non sarà possibile quest’anno consegnare le benemerenze ai donatori premiati. La cerimonia di consegna sarà organizzata appena le normative in vigore lo consentiranno.