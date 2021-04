Un'area sportiva all'ex Piemontese del Ronzone?

CASALE - A pochi giorni dall’avvio dei lavori di bonifica, l’amministrazione comunale casalese sta valutando le varie opzioni per il futuro dell’ex Piemontese al Ronzone. L’intenzione (e suggestione) è quella di: «Realizzare un’area sportiva multidisciplinare, affinché l’intera zona diventi a servizio della cittadinanza» le parole dell’assessore allo Sport Luca Novelli.

E per farlo l’assessore e il sindaco Riboldi non escludono il coinvolgimento di privati: «Abbiamo incaricato gli uffici di studiare le opzioni e le possibilità di realizzare un progetto che possa eventualmente coinvolgere degli imprenditori: ci auguriamo, infatti, che lo sviluppo e la crescita della città siano valori su cui voglia investire non solo il pubblico».

L’ampia aerea sta infatti subendo un intervento, oltre che di bonifica dall’amianto, anche di pulizia totale con rimozione dei rifiuti urbani e delle macerie abbandonate a terra. Tutti questi lavori rientrano nel progetto Sin (Sito d’Interesse Nazionale) di Casale e avranno un costo stimato di circa 3 milioni e mezzo di euro.