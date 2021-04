CASALE MONFERRATO – Con gli ultimi tre recuperi si definisce la stagione regolare del girone Verde di Serie A2. Le gare, tutte in programma domani (sabato 17 aprile), vedono impegnate la JB Monferrato ad Orzinuovi e anche Verona-Torino e Udine-Trapani. Domani sera sarà definita la classifica finale della prima fase di stagione regolare e l'assegnazione delle squadre (con i relativi punti) nei cinque gironi della Fase ad orologio.

Per la Novipiù una sfida che vale tanto in prospettiva salvezza. JB Monferrato ad Orzinuovi con in palio il decimo posto, valido per il Girone Blu della Fase ad orologio e 4 punti (invece di 2) nella classifica della seconda fase. Una “dote” preziosa per centrare la salvezza diretta senza passare per il rischio playout. Di fronte c’è l’Agribertocchi che, però, ha lo stesso obiettivo e lo stesso programma dei rossoblù.

SQUADRA CHE CORRE...

La squadra di coach Fabio Corbani (QUI IL ROSTER COMPLETO) è reduce dalla sconfitta di mercoledì contro l’Urania Milano. Dopo una prima parte di stagione frizzante, il lungo stop imposto da un focolaio Covid ha fatto smarrire alla squadra il ritmo. Bresciani in difficoltà dopo la ripresa (record di 1 vittoria e 8 sconfitte). Miglior realizzatore è Anthony Miles (21.3 punti media ed il 35% da tre punti), mentre tra gli italiani occhi puntati su Marco Spanghero (13.6 punti di media) e a Martino Mastellari (micidiale all’andata con 6/7 da tre punti).

Il tecnico rossoblù Andrea Valentini, che ha il roster al completo, ha preparato con cura la gara. “Questa partita è un antipasto del Girone Blu della fase a orologio, per ottenere la salvezza. Loro sono una squadra che corre, è una squadra che è votata all’attacco e dai grandi ritmi (all'andata sconfitta 71-109, ndr). Noi la affronteremo cercando di mettere grande energia e limitare le loro bocche da fuoco. Per noi è una partita importantissima e che ha valore doppio. I miei ragazzi sono pronti, sanno che è una partita che può essere fondamentale per il prosieguo della nostra stagione”.

Carico per la sfida anche Sam Thompson, uno dei giocatori più positivi della stagione JBM. “La cosa più importante da fare è difendere bene. Sappiamo bene che loro sono una squadra con un grande potenziale offensivo e noi dobbiamo rendergli le cose difficili ed essere “alla stessa pagina” sia in difesa che in attacco. Dobbiamo solo essere più concentrati difensivamente: abbiamo avuto dieci giorni per prepararci al loro attacco e sappiamo cosa vogliono fare. Dobbiamo essere aggressivi e concentrati per quaranta minuti contro il loro tiro.

AGRIBERTOCCHI – NOVIPIU’

Quando: sabato 17 aprile, ore 18.30

Dove: PalaBertocchi di Orzinuovi (BS)

Arbitri: Masi, Terranova e Longobucco

Andata: 109-71

In streaming: in diretta su LNP Pass