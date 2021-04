JBM, punti d’oro per la salvezza

ORZINUOVI - Serviva una vittoria. E la vittoria è arrivata. La Novipiù passa a Orzinuovi (77-74) e conquista 2 punti d’oro per la fase a orologio (che parte il 25 aprile) e, quindi, per la salvezza diretta. Una partita a due facce per la squadra di coach Andrea Valentini, che domina il primo tempo (+18) e poi subisce la rimonta dell’Agribertocchi condannandosi ad un finale col brivido. Redivo 25 punti, Tomassini 19 e Thompson 17 i migliori marcatori rossoblù.

SOFFERENZA FINALE

Insegue Casale nella prima parte, Orzinuovi conduce senza scappare. Nella parte finale del primo periodo la JBM sorpassa e chiude al 10’ sul +6 (18-24).

Orzi prova a frenare l’attacco della Novipiù con una zona match up. Ma l’operazione tattica non riesce. Casale cresce di intensità difensiva, domina a rimbalzo e scappa in progressione. Due triple di Redivo aprono la forbice e al riposo la JBM è avanti di 15 punti (51-36), dopo aver toccato anche il +18.

La terza frazione vede i padroni di casa provare ad accorciare e la JBM resistere con ordine (al 30’ 55-67). Operazione che non riesce nell’ultimo periodo. Orzi mangia il vantaggio con un super Hollis (25 punti alla fine) e la JBM sporca, sulla pressione locale, pulizia e percentuale. Ultimi 3’ convulsi con tante palle perse e errori vari. Si entra nell’ultimo minuto a contatto (74-76). Dopo i tiri di Tomassini e Miles sul ferro, Fabio Valentini da 1 su 2 dalla lunetta (74-77) a 15” dalla sirena. Corbani chiama time out. Casale sceglie di difendere, Miles pasticcia e poi tira alla disperata. La palla si spegne sul ferro e Novipiù può esultare.

"Sono molto soddisfatto di questa vittoria - spiega a caldo Andrea Valentini - e faccio i complimenti ai ragazzi che sono stati bravi. E’ stata una partita dura, difficile per merito di Orzinuovi. Abbiamo avuto la capacità di rimanere in piedi quando sono arrivati a contatto. Adesso ci aspetta il Girone Blu e dovremo affrontare queste sei partite nello stesso modo in cui abbiamo affrontato questa".

FASE A OROLOGIO

Casale chiude la regular season a 24 punti e al 10° posto posto in classifica, con l’accesso al Girone Blu della fase a orologio. Compagne di viaggio saranno Orzinuovi e Capo d’Orlando. In virtù degli scontri diretti con queste squadre la JBM parte con una dote di 4 punti (come le altre due). Dal girone Rosso arrivano le tre avversarie della seconda fase che dovrebbero essere Latina, Rieti e San Severo (mancano ancora alcune partite e Rieti è ferma per il Covid). Delle sei formazioni, le prime quattro si salvano, le ultime due devono passare dal playout.



Agribertocchi- Novipiù 74-77

(18-24, 36-5, 55-67 )

Agribertocchi Orzinuovi: Spanghero 8, Miles 19, Hollis 25, Mastellari 3, Galmarini 1, Zilli 15, Negri, Rupil 3, , Tilliander, Fokou. Ne: Guerra,. All. Corbani

JBM Monferrato: F. Valentini 4, Redivo 25, L. Valentini 3, Thompson 17, Camara 3, Donzelli 4, Tomassini 19, Martinoni 2, Casini. Ne: Sirchia, Giombini, Lomele. All. A. Valentini

