L'ultima land art di Saldì, una riflessione sulla pandemia sulla sabbia di Tenerife

TENERIFE - Dal suo buen retiro di Ternerife, alle Canarie, l'artista casalese Giovanni Saldì si è cimentato in un nuovo lavoro di land art in riva all'oceano Atlantico. Una gigantesca scritta, 'Bio Warfare', 50 metri di lunghezza per 8 di altezza inghiottita dal mare dopo 4 ore e 45 minuti.

«Una riflessione sul periodo che stiamo passando, così come l'oceano sta cancellando questo lavoro, così questo periodo svanirà» dice Saldì nel video.

«Assistiamo a un cambiamento epocale per il tipo di comunicazione, per le relazioni sociali, per la forbice che aumenterà sempre di più tra comuni mortali e le major. Ognuno può trarne ciò che vuole ma se l'arte ha un senso è quello di porre un semino verso la riflessione e accendere quello che è latente in tanti» prosegue l'artista.