Coronavirus: in provincia 3 decessi, 25 contagi e 110 guariti

ALESSANDRIA - Secondo il quotidiano aggiornamento dei dati forniti dall'Unità di Crisi, in provincia di Alessandria sono 25 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore. Al bilancio bisogna aggiungere 3 decessi e 110 guariti.

Anche oggi si registra una diminuzione di contagi in Piemonte: 687 casi a fronte di pochi tamponi processati. L'indice di positività è in leggero calo al 6,1%. Ancora in calo le terapie intensive e i ricoveri ordinari.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 687 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 41 dopo test antigenico), pari al 6,1% di 11.253 tamponi eseguiti, di cui 4.966 antigenici. Dei 687 nuovi casi, gli asintomatici sono 326 (47,5%). I casi sono così ripartiti: 129 screening, 405 contatti di caso, 153 con indagine in corso; per ambito: 7 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 65 scolastico, 615 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 338.503 così suddivisi su base provinciale: 27.356 Alessandria, 16.411 Asti, 10.378 Biella, 48.451 Cuneo, 26.147 Novara, 181.231 Torino, 12.606 Vercelli, 12.038 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.421 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2464 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 283 (-5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3045 ( -55 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 18.256.I tamponi diagnostici finora processati sono 4.146.144 (+11.253 rispetto a ieri), di cui 1.442.245 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 10.960

Sono 33 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 10.960 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.515 Alessandria, 677 Asti, 406 Biella, 1.340 Cuneo, 903 Novara, 5.190 Torino, 485 Vercelli, 353 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

305.959 GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente (+ 1.666 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 24.613 Alessandria, 14.835 Asti, 9.309 Biella, 43.261 Cuneo, 23.871 Novara, 163.834 Torino, 11.458 Vercelli, 11.251 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.317 extraregione e 2.210 in fase di definizione.