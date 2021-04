Giovanna Boda: segnali incoraggianti sulle sue condizioni

ROMA - Filtra ottimismo circa le condizioni di Giovanna Boda, la 47enne casalese alto funzionario del Miur e figlia dell'ex sindaco Titti Palazzetti. La dirigente, che mercoledì si era lanciata dal secondo piano di una palazzina nella capitale, scossa dalla bufera mediatica circa un'indagine in corso (nessuna accusa è ancora stata formalizzata dalla procura romana) circa un presunto giro di tangenti, si è svegliata per pochi istanti dal coma in cui era indotta dopo la serie di complesse operazioni chirurgiche cui è stata sottoposta al policlinico Gemelli. Prima di essere nuovamente sedata, avrebbe chiesto notizie del marito e della figlioletta di cinque anni.

La prognosi resta riservata e le sue condizioni sono considerate ancora molto gravi ma, è indubbio, questo episodio rappresenti un segnale decisamente incoraggiante.