Casale: la cerimonia della Liberazione torna in Cittadella

CASALE - Dopo che la cerimonia dell'anno scorso, in pieno primo lockdown, si era svolta al monumento ai caduti dei giardini della Stazione Ferroviaria, Casale tornerà a celebrare la festa di Liberazione del 25 aprile alla Cittadella.

L'appuntamento, per un evento in forma necessariamente ridotta per via della pandemia, è fissato alle ore 11 di domenica.

Lì avrà luogo la deposizione di due corone d'alloro, alla lapide dei caduti della Banda Tom e del partigiano Gaetano Molo. Sono quindi previsti due brevi interventi, del sindaco Federico Riboldi e del presidente dell'Anpi Gabriele Farello. Concluderà la cerimonia Germano Carpenedo, presidente del comitato unitario antifascista.

Nel corso della giornata una delegazione deporrà corone di alloro al Monumento ai Caduti nei giardini pubblici (della stazione) e al Sacrario dei caduti partigiani al Cimitero Cattolico Urbano, inoltre nella frazione Casale Popolo verranno deposte corone al Monumento ai Caduti e al Cippo dei Caduti al cimitero.