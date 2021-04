Piero Pasquino assume il comando del Nor di Casale

CASALE - Dal mese di marzo 2021, il Sottotenente Piero Pasquino ha assunto il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato, in sostituzione del Tenente Salvatore Puglisi.

L’Ufficiale, 52enne, coniugato e con due figli, Laureato in Scienze dell’Amministrazione, si è arruolato nell’Arma nel 1990. Dopo aver frequentato la Scuola Sottufficiali dei Carabinieri, ora Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, ha prestato servizio, fino al 2002, in Provincia di Genova. Trasferito in Provincia di Pavia, ha comandato le Stazioni Carabinieri di Gambolò, dal 2007 al 2010 e Casei Gerola (PV), dal 2010 al 2016, assumendo successivamente l’incarico di Comandante dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Voghera, retto sino al 2020. Nominato Sottotenente nel dicembre dello stesso anno, ha frequentato il 4° Corso Informativo per Ufficiali del RStE dell’Arma dei Carabinieri presso la Scuola Ufficiali di Roma.