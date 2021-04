Oggi in Piemonte sono state vaccinate oltre 27mila persone

ALESSANDRIA - La campagna vaccinale in Piemonte prosegue a ritmi sostenuti. Nella giornata di oggi, venerdì 23 aprile, sono infatti oltre 27mila le persone che hanno ricevuto il siero contro il Covid.

Per la precisione, il totale odierno è pari a 27.380 unità comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 6.702 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati in particolare sono 6.392 gli over80, 5.464 i settantenni (di cui 2.039 vaccinati dai propri medici di famiglia) e 10.955 le persone estremamente vulnerabili. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.352.089 dosi (di cui 406.661come seconde), corrispondenti all’87,7 % di 1.542.200 finora disponibili per il Piemonte.