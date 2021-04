Liberazione di polemica: contestazione al sindaco Riboldi

CASALE - Dopo il lungo codazzo di polemiche che aveva fatto seguito alle celebrazioni per l'eccidio della Banda Tom lo scorso gennaio (qui, qui, qui qui e qui)il sindaco di Casale Federico Riboldi era in qualche maniera atteso al varco in occasione della festa di Liberazione, celebratasi questa mattina alla Cittadella di Casale.

Oggi, sebbene le sue parole non siano state del tenore di quelle pronunciate pochi mesi fa, quando non era stato menzionato il fascismo nel corso dell'intervento, la contestazione di una parte dei presenti alla cerimonia è stata rapida e rumorosa.

La giornata si era aperta serenamente. Moltissimi presenti, con la Cittadella contemporaneamente teatro di un evento motociclistico riservato ai ragazzi. Moto ferme alle 11 per il momento ufficiale, con la lettura dei nomi dei 47 partigiani monferrini a cura del presidente dell'Anpi Gabriele Farello e la deposizione della corona d'alloro alla lapide dei martiri della Tom.

Poi ha preso la parola il primo cittadino: «L'Italia conobbe una guerra di occupazione e lotta fratricida, una guerra di liberazione patriottica che unì sensibilità diverse. L'attuale assetto politico è figlio di chi ha combattuto nazismo e fascismo. Riconosco gli errori imperdonabili della parte soccombente ma chiedo di rispettare tutte le vittime».

Su questo passaggio sono iniziati i rumoreggiamenti degli spettatori - nelle quali era nutrita la presenza di esponenti della maggioranza e membri della giunta oltre che della minoranza Pd - Particolarmente inviperito Roberto Quirino, già assessore e membro dell'assemblea regionale di Sinistra Italiana.

La cerimonia si è interrotta per un attimo a causa dei "booo", poi Riboldi ha ripreso invitando all'unione nei valori scaturiti dalla Liberazione ma allo stesso tempo la pietà per i morti: «Sono a favore della riconciliazione». Le grida sono riprese più veementi di prima, e per un paio di minuti Bella Ciao ha interrotto la cerimonia, con animi sempre più caldi tra alcuni degli spettatori.

Quindi la celebrazione è ripresa con l'intervento di Gabriele Farello che ha salutato Germano Carpenedo, all'ultimo evento ufficiale da presidente del Comitato Unitario Antifascista e ha ricordato l'importanza dell'opera dei partigiani nella nascita della Carta Costituzionale invitando anche alla liberalizzazione dei brevetti sui vaccini: «Che siano per tutti e non per pochi».

Poi, più nel merito della Liberazione ha citato Italo Calvino sgombrando il campo dai tentativi di equiparazione delle fazioni e dei loro crimini: «Dietro il milite delle brigate nere più onesto, più in buonafede, più idealista, c’erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l’Olocausto; dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, c’era la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta».

Ha concluso Germano Carpenedo: «La giovane età non può influire sul giudizio di certi fatti. La riconciliazione non può prescindere dal riconoscimento dei propri errori. Il 25 aprile 45 fu festa e speranza, ora la speranza in ni è assente, una speranza collettiva di modificare la realtà nell'interesse generale. Oggi sia festa per la comunità ritrovata in desideri e progetti comuni».

A cerimonia ultimata poi, qualche momento di polemica c'è ancora stato, all'uscita della Cittadella. Quirino e Riboldi hanno alzato la voce nel parcheggio di piazza d'Armi. Qualche parola di troppo ma poi, fortunatamente, nulla più.