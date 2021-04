Sono più di 21mila i vaccinati di oggi in Piemonte

ALESSANDRIA - Consueto aggiornamento serale sui dati della campagna vaccinale in regione: oggi, domenica 25 aprile, in Piemonte sono 21539 le persone che hanno ricevuto il siero contro il Covid.

Lo comunica l’Unità di Crisi (dato delle ore 18), specificando che a 2.693 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati in particolare sono 2.650 gli over80, 7.020 i settantenni (di cui 953 vaccinati dai propri medici di famiglia) e 7.073 le persone estremamente vulnerabili. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.401.867 dosi (di cui 415.267 come seconde), corrispondenti al 90,9% di 1.542.200 finora disponibili per il Piemonte.

GIACENZA A OGGI

Pfizer 45 mila dosi (somministrato il 95,8% delle 1.073.800 dosi totali ricevute finora. La prossima consegna di 155 mila dosi dovrebbe essere in programma giovedì 29 aprile).

Moderna 54 mila dosi (somministrato il 59,4% delle 132.600 dosi totali ricevute finora. Le dosi disponibili vengono usate soprattutto per i richiami. La prossima consegna di 16.600 dosi dovrebbe essere in programma martedì 27 aprile).

AstraZeneca 29 mila dosi (somministrato il 91,1% delle 323 mila dosi totali ricevute finora. La prossima consegna di 9.400 dosi dovrebbe essere in programma martedì 27 aprile).