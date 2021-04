Al Leardi si affronta la gestione aziendale, con Hassan Jammoul

CASALE - Si è recentemente concluso per gli studenti del corso serale in “Amministrazione, Finanza e Marketing” dell’Istituto Leardi il ciclo di appuntamenti con l'ingegnere Hassan Jammoul, titolare dell’azienda Icotra di Torino.

Il progetto, che fa parte del Pcto (Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento), è durato in totale sei ore, durante le quali gli alunni del secondo e del terzo periodo didattico serale si sono cimentati nell'uso di Excel per la creazione e il controllo di un programma di gestione aziendale.

«Per la pratica professionale di un diplomato AFM, l’informatica rappresenta una risorsa imprescindibile - spiega la professoressa Simona Cabodi, referente del progetto - per questo per i nostri studenti è importante padroneggiare queste competenze digitali, richieste da tutte le aziende. Nonostante l’immaginario comune abbia una percezione non più pertinente, il “ragioniere” è una figura altamente specializzata, esperta di economia aziendale e aggiornato sul profilo informatico».

Il percorso ha lo scopo di formare e specializzare gli studenti al fine di inserirli in un futuro nel mondo del lavoro. Per questo motivo, oltre alle lezioni teoriche, sono stati numerosi anche gli esercizi pratici, con la presentazione di casi reali da risolvere tramite l'uso del programma.