La cena all'aperto di Paolo: ora che si può... anche sotto la pioggia

OZZANO - Non è nuovo alle uscite goliardiche il macellaio ozzanese Paolo Lucariello. E così, complice l'ingresso del Piemonte in Zona Gialla e la possibilità, da ieri, di sedersi a pasteggiare all'aperto, non si è fatto mancare una nuova gag. Per manifestare la sua vicinanza al comparto della ristorazione e approfittando della pioggia che proprio ieri sera ha frustrato il primo giorno con tavoli e tavolini sotto le stelle, si è seduto a cena per strappare una risata ai suoi contatti sui social.

Bagnato dal fortunale non ha fatto una piega, nemmeno quando l'acqua ha spento la candela sul suo tavolo. L'ha riaccesa senza scomporsi e, mantenendo un invidiabile aplomb, ha continuato a gustare la sua bistecca.

«Manifesto il mio sostegno ai ristoratori, sono miei clienti e sono loro vicino - spiega - A breve aprirò anche io a Casale, una macelleria con degustazioni».