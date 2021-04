Novipiù, test con la 'nuova' San Severo

CASALE MONFERRATO - Seconda giornata della fase ad orologio del campionato di Serie A2. Nel Girone Blu ieri si sono giocate le due gare tra Rieti-Capo d’Orlando (finale 71-91) e Latina-Orzinuovi (92-86). Oggi scende in campo la Novipiù per affrontare in trasferta San Severo. Obiettivo della squadra di coach Andrea Valentini bissare il successo dell’esordio con Latina e fare un deciso passo in avanti verso la salvezza.

JBM, TORNA CAMARA

San Severo è reduce da una sconfitta amara, maturata nel finale a Capo d’Orlando. La squadra affidata da qualche settimana a coach Luca Bechi (QUI IL ROSTER COMPLETO), che è subentrato a Lino Lardo, ha cambiato pelle e nonostante una prima parte di stagione deludente (5 vinte 19 perse in regular season) è tutt’altro che in disarmo. Punto di forza dei gialloneri l’ultimo innesto Rotnei Clarke che è il miglior realizzatore della squadra (8 partite con 18.8 punti di media con il 31% da tre punti). Tra gli italiani, invece, il miglior realizzatore è Marco Contento, che segna 12.7 punti di media.



Una partita cruciale per il nostro cammino - spiega coach Valentini - nella quale dovremo limitare il loro flusso offensivo con la fisicità e colpire in maniera chirurgica la loro difesa

Per coach Andrea Valentini il match è di grande importanza. “Incontriamo San Severo, una partita cruciale per il nostro cammino in questa seconda fase. Affrontiamo una squadra che ha cambiato pelle negli ultimi mesi inserendo un giocatore esperto come Rotnei Clarke e noi dovremo essere bravi a limitare la sua capacità di segnare e di far giocare i compagni. Come squadra dovremo cercare di limitare il loro flusso offensivo mettendoci grande fisicità e cercare di colpire in maniera chirurgica la loro difesa. Quello che chiederò ai miei giocatori è di giocare quaranta minuti con la massima intensità ed energia: non possiamo permetterci di fare due errori di seguito”.

Anche la JBM è al completo con il recupero di Gora Camara, fermato da un problema al dito di una mano e assente contro Latina.

ALLIANZ SAN SEVERO – NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: Palasport “Falcone e Borsellino”, San Severo (Foggia)

Quando: giovedì 29 aprile, 18.00

Arbitri: D’Amato, Salustri, Lupelli

In streaming: in diretta su LNP Pass (CLICCA PER VEDERE)