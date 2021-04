Sono oltre 26mila i vaccinati di oggi in Piemonte

ALESSANDRIA - Consueto resoconto serale sui dati relativi alla campagna vaccinale in Piemonte: oggi sono oltre 26mila le persone che hanno ricevuto il siero contro il Covid. Lo comunica l'Unità di Crisi, il dato è aggiornato alle 18.30.

Per la precisione, i vaccinati sono 26.431 e a 12.381 è stata somministrata la seconda dose. Dopo lo stress test di ieri, il numero di somministrazioni da oggi tiene conto della programmazione sulla base delle dosi previste in consegna nel corso delle prossime settimane. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 7.967 gli over80, 3.884 i settantenni (di cui 671 vaccinati dai propri medici di famiglia) e 6.918 le persone estremamente vulnerabili. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.548.558 dosi (di cui 460.217 come seconde), corrispondenti all’89% di 1.733.810 finora disponibili per il Piemonte. Prosegue intanto la preadesione dei soggetti fragili tra 16 e 59 anni con esenzione per patologie. Ad oggi, sono 23.608 quelli che hanno già fatto richiesta di aderire alla campagna di vaccinazione sul portale www.ilPiemontetivaccina.it