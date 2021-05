Casale sulle ali di Poesio, Imperia è battuta

IMPERIA - Trasferta ligure vincente per il Casale di Buglio che dà seguito alla bella prestazione nel derby di mercoledì e ha la meglio sull'Imperia conquistando tre punti che permettono di fare un ulteriore scatto verso la salvezza. Il protagonista indiscusso è Poesio che si carica la squadra sulle spalle con una doppietta decisiva.

Nei primi minuti l'Imperia tenta di mettere subito sotto pressione il Casale ma al quarto d'ora la partita si stabilizza e l'equilibrio la fa da padrone con nessuna occasione limpida da entrambe le parti. A distinguersi tra le fila dei monferrini è Cocola che sulla sinistra cerca più volte di accentrarsi ma Martelli è bravo a concedergli poco spazio di manovra. Fra i liguri il più attivo è Scannapieco che prova a suonare la carica per i suoi con qualche ripartenza ma senza successo. Primi 45 minuti che si concludono con entrambi i portieri che non si sono mai sporcati i guantoni.

Anche nella ripresa è il primo quarto d'ora a essere decisivo: al 13' Capra si accende, sventaglia per il neo entrato Sassari che è autore della prima vera occasione dell'incontro. Stop al volo e tiro sul primo palo che Drago è bravo a coprire. Sulla ripartenza la palla finisce alla retroguardia dell'Imperia e su un passaggio apparentemente innocuo Grandoni fa la frittata: stop sbagliato, Colombi anticipa il difensore ligure che entra in ritardo e lo atterra in piena area. Dagli 11 metri Poesio non sbaglia e porta in vantaggio i nerostellati. Al 35' è la difesa casalese che combina un pasticcio: calcio d'angolo di Grandoni che col sinistro la mette sul primo palo e trova Cassata che indisturbato infila l'incolpevole Drago. Nervosismo durante i festeggiamenti del gol con l'allenatore dell'Imperia Lupo che viene espulso. Quando il pareggio stava per essere consegnato agli archivi al 45' è di nuovo Poesio a portare in vantaggio al Casale, questa volta definitivamente. Bella azione di Franchini che dalla destra crossa in mezzo, velo del giovane Lanza e il numero 8 insacca.

IMPERIA - CASALE 1-2

MARCATORI: Poesio (st 15' rig, 45') e Cassata (35')

IMPERIA: Dani, Scannapieco, Malandrino, Grandoni, De Bode, Gandolfo, Capra, Martelli (25' st Cassata), Donaggio, Gnecchi, Di Salvatore (9' st Sassari). A disp: Palmieri, Fazio, Luisi, Fatnassi, Malltezi, Kacellari, Sancinito. All.: Lupo

CASALE: Drago, Nouri, Fontana (31' st Lanza), Raso, Guida (23' st Mullici), Todisco, Romeo, Poesio, Colombi (18' st Franchini), Lewandoski (27' st Bettoni), Cocola (44' st Moolenar). A disp: Tarlev, Nnadi, Esposito. All.: Buglio

Arbitro: Silvestri di Roma

Assistenti: Gookooluk di Civitavecchia e Magherini di Prato