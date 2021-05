For.Al: si è concluso nei giorni scorsi il corso per i referenti di "Pet Therapy"

CASALE - È terminato nei giorni scorsi il corso per Responsabili di Progetto e Referenti d’Intervento Taa/Eaa (Terapia assistita con gli animali o Educazione assistita con gli animali), riconosciuto da Regione Piemonte e organizzato da For.Al in collaborazione con Un Cane per Sorridere Onlus.

Questo tipo di interventi, noti anche con il nome "Pet Therapy", comprendono progetti finalizzati a migliorare la salute e il benessere delle persone grazie al coinvolgimento dei loro animali domestici.

«Le ricerche in questo ambito si stanno moltiplicando e si è intrapresa la strada per continuare a sviluppare le terapie e migliorare il vincolo essere umano-animale - commenta Veronica Porro, direttore generale di For.Al - la formazione contribuisce a creare il ponte tra gli animali, il terapeuta e il paziente».

Le lezioni si sono svolte totalmente a distanza. Inoltre per quest'anno, sempre in collaborazione con Un Cane per Sorridere Onlune, For.Al ha organizzato anche la quarta edizione del livello propedeutico del corso Iaa (Interventi Assistiti Animali).