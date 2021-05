Oggi in Piemonte più di 26mila vaccinati. 55-59 anni: preadesione da domani

ALESSANDRIA - Consueto resoconto serale sui dati della campagna vaccinale: oggi in Piemonte sono più di 26mila le persone che hanno ricevuto il siero contro il Covid. Lo rende noto l'Unità di Crisi e il dato è aggiornato alle 18.30

Per la precisione i vaccinati sono 26.041 e a 13.720 è stata somministrata la seconda dose. Scendendo nel dettaglio delle categorie, sono 7.344 gli over 80, 5.052i settantenni (di cui 782 vaccinati dai propri medici di famiglia) e 7.042 le persone estremamente vulnerabili. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.630.859 dosi (di cui 482.869 come seconde), corrispondenti all’86% di 1.895.410 finora disponibili per il Piemonte. Domani sul portale Il Piemonte ti vaccina cominceranno le preadesioni per la fascia 55-59 anni, mentre sono state anticipate dal 17 all’11 maggio quelle per la fascia 50-54 anni.