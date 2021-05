Una nuova area cani: sarà intitolata a Ettore Maroglio

CASALE - Sabato 8 maggio alle 16, nel rispetto delle disposizioni vigenti, sarà inaugurata in viale Morozzo San Michele 3 la nuova area cani realizzata di concerto con l'Amministrazione comunale dai volontari degli Amici del Po di Casale.

L'area verde, attigua alla sede dell'associazione, sarà così a disposizione gratuitamente di tutti i proprietari di cani in cerca di un luogo recintato nel quale poter concedere ai propri animali un momento di svago all'aria aperta.

Nell'area, intitolata alla memoria di Ettore Maroglio, tra i principali promotori dei servizi per cani della nostra comunità, sono presenti panchine all'ombra, una fontanella e anche una piccola libreria provvista di distributore di gel sanificatore, dalla quale prelevare libri per trascorrere il tempo durante la permanenza.

Nell'area cani gli animali potranno essere lasciati liberi senza museruola e guinzaglio. Ai proprietari si chiede semplicemente di vigilare sul loro comportamento e di provvedere allo smaltimento delle loro deiezioni negli appositi contenitori predisposti.

«Il Comune cercava un ulteriore luogo dove allestire un'area simile. Avevamo questo giardino che non utilizzavamo nella nostra sede e così ci siamo proposti di realizzarla noi - spiega il presidente degli Amici del Po Massimo Sarzano - Abbiamo aggiunto qualche chicca per allietare la permanenza e magari qualcosa aggiungeremo ancora nel corso dei prossimi tempi».

«Grazie alla sempre grande disponibilità degli Amici del Po andiamo a incrementare questo importante servizio – hanno sottolineato il sindaco Federico Riboldi e l’assessore Luca Novelli –: è una fortuna avere delle associazioni pronte a collaborare per il bene della città, indipendentemente dall’Amministrazione in carica. Da parte nostra, abbiamo messo in programma di creare entro fine anno altre due aree di sgambettamento per i nostri amici a quattro zampe».