Casale sfata il tabù, vittoria contro la Caronnese

CASALE - Quella che aspettava oggi il Casale al 'Palli' era una gara ostica sotto più punti di vista: vuoi per fattori storici (mai nessuna vittoria contro la Caronnese), per le numerose assenze (con la coppia di centrali Cintoi e Bettoni non al 100%) e per la caratura degli avversari (quinti in classifica). Ma i ragazzi di Buglio hanno dimostrato una compattezza fuori dal comune dando seguito al grande periodo di forma e incassando, con un indiavolato Franchini e uno strepitoso Drago, la quarta vittoria consecutiva allontanandosi così, forse definitivamente, dalla zona calda.

STOCCATA ALLA MEZZORA

Il pallino del gioco finisce da subito nelle mani degli ospiti con il Casale che si adegua chiudendosi e provando a far male ai rossoblù in ripartenza. Strategia che risulta efficace visto che la prima occasione per i nerostellati (oggi in divisa bianca) arriva al 9', con Franchini che smarca Colombi con un uno-due e lo manda in porta: bravo il giovane portiere Marietta a chiudere in uscita bassa. Ed è sempre in ripartenza che Franchini trova il vantaggio per i suoi al 34' aggiustando in rete un tiro sporco di Raso, a sua servito da Colombi dopo aver aggiustato uno spiovente in area. Per la Caronnese oltre al danno anche la beffa: dopo il gol è infatti costretto a uscire il fantasista nonchè capitano Corno, infortunatosi in un contrasto nell'azione precedente. Successivamente Cintoi e compagni sembrano avere il controllo della situazione fino a quando, in pieno recupero al 47', Siani colpisce la traversa di testa e Calì con un tiro dal limite impegna Drago che si supera e buttandosi sulla destra gli nega il pareggio.

Nel secondo tempo i ritmi si alzano, i lombardi tentano l'assalto più volte ma ancora una volta sono i nerostellati a creare le occasioni più importanti, sempre con la coppia Franchini e Colombi e sempre in contropiede. Dopo un paio di conclusioni di quest'ultimo che non hanno impensierito l'estremo difensore, il centravanti monferrino viene imbeccato da Lewandowski al 32': il numero nove sbaglia l'ultimo controllo e Marietta gli impedisce di concludere. Nell'ultimo quarto d'ora il Casale gestisce senza subire particolarmente e porta a casa tre punti che consentono a Buglio e ai suoi ragazzi di affrontare nel modo migliore la fase finale del torneo. Prossimo impegno domenica in casa del fanalino di coda Fossano dell'ex Fabrizio Viassi.

CASALE - CARONNESE 1-0

MARCATORI: pt 34' Franchini

CASALE: Drago, Nouri, Fontana (Mullici 20' st), Raso, Cintoi, Bettoni, Romeo, Poesio, Colombi (Lanza 42' st), Lewandowski, Franchini (Cocola 34' st). A disp.: Tarlev, Moolenaar, Giusio, Nnadi Thochukwn, Esposito, Vicini. All.: Buglio

CARONNESE: Marietta, Arcidiacono (Torin 25'st), Travaglini, Cosentino, Galletti, Gargiulo, Banfii, Putzolu, Siani (Becerri 7' st), Corno (Rocco 34' pt), Calì. A disp.: Angelina, Coghetto, Costa, Torin, Mancuso, Cattaneo. All.: Gatti

ARBITRO: Bonci di Pesaro

NOTE: Ammonito Cintoi. Recupero 2' pt; 3' st