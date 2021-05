In auto con la marijuana violano il 'coprifuoco': sanzionati

CASALE - I Carabinieri di Casale Monferrato hanno segnalato alla Prefettura di Alessandria per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale una 30enne che, controllata nella notte alla guida della propria auto con a bordo un 39enne albanese, è stata trovata in possesso di dieci grammi di marijuana, una sigaretta confezionata artigianalmente e una pipetta artigianale. I successivi controlli hanno permesso di rilevare che l’autovettura era priva di copertura assicurativa e pertanto è stata sottoposta a sequestro. Entrambi, già gravati da pregiudizi di polizia, sono stati sanzionati per la violazione delle norme anti Covid-19.