Oggi in Piemonte vaccinate quasi 29mila persone

ALESSANDRIA - Consueto resoconto del tardo pomeriggio con i numeri della campagna vaccinale in Piemonte: oggi, domenica 9 maggio, quasi 29mila persone hanno ricevuto il siero anti Covid.

Per la precisione, sono 28.627 i vaccinati comunicati in data odierna all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato aggiornato alle 18) e a 13.720 è stata somministrata la seconda dose. Scendendo nel dettaglio delle categorie, in particolare oggi sono 2.725 gli over80, 3.715 i settantenni, 7.910 i sessantenni e 10.949 le persone estremamente vulnerabili. Oltre 2.450 i vaccini somministrati dai medici di famiglia. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 1.818.744 dosi (di cui 578.609 come seconde), corrispondenti all’87,8% di 2.071.940 finora disponibili per il Piemonte.