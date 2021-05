Mercatino dell'Antiquariato: ieri affluenza record, quasi 10mila persone

CASALE - Il record, dopo due mesi di sospensione: quasi 10mila ingressi ieri al Mercatino dell'Antiquariato di Casale, per la precisione 9896: un dato preciso, registrato dai volontari dell'A.I.S.A: Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, incaricati di monitorare tutti gli ingressi al mercato Pavia e di dilazionare il numero dei visitatori in base alle disposizioni anti Covid.

Poche però le code all’ingresso della palazzina Liberty, quello che colpisce di queste edizioni è l’afflusso costante lungo tutto l’arco della giornata. I primi acquirenti arrivano già dall’apertura alle 8.30, gli ultimi fino a pochi minuti prima della chiusura delle 17.

All’interno circa trecento espositori e tanti pezzi notevoli come uno straordinario copri-kimono portato da un antiquario di Biella. Veniva indossato dalle spose giapponesi nel secondo dopoguerra, in un momento in cui il sol levante tornava alle proprie tradizioni.