Rinviata Novipiù - San Severo. JBM salva?

CASALE MONFERRATO – Come annunciato stamani la partita tra Novipiù e San Severo, valida per la quinta giornata della fase ad orologio dell'A2, è stata rinviata (QUI LA NOTA DEL CLUB).

La motivazione del rinvio è nella situazione Covid-19 che ha colpito i pugliesi allavigilia, con alcune positività riscontrate all’interno del gruppo squadra durante i consueti controlli pre-partita. La società ha richiesto a Fip e Lega Nazionale Pallacanestro lo spostamento delle gare in programma con JBM (domani, ore 18) e Orzinuovi (domenica).

Resta da vedere cosa quale decisione sarà presa dalla Federazione, perché alla luce della recente delibera, in caso di impossibilità di trovare nuove date, la gara potrebbe essere omologata sul punteggio di 0-0. In questo caso, ma bisognerà attendere il responso del Giudice sportivo, Casale sarebbe aritmeticamente salva senza giocare.