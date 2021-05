Voucher per contributi scolastici, aperto da oggi il bando regionale

TORINO – Ha preso il via alle ore 12 di oggi il bando della Regione Piemonte per ottenere il Voucher scuola 2021/22, il contributo al diritto allo studio non universitario. Come ormai da molti anni, le domande si potranno compilare solo online alla pagina del sito Internet della Regione alla quale si può accedere attraverso pc, tablet o smartphone ed è accessibile con credenziali Spid. Il termine ultimo per presentare la richiesta è venerdì 18 giugno alle ore 12.

Il voucher è disponibile per le famiglie con Isee in corso di validità non superiore a 26.000 euro ed è destinato a studenti residenti in Piemonte, iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 (inizio settembre 2021) a scuole primarie, secondarie di primo o secondo grado statali o paritarie appartenenti a istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione o a corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo.

Maggiori informazioni sono disponibili sullo stesso sito e mentre l’ufficio Pubblica Istruzione della Comune di Casale Monferrato è disponibile a fornire un'assistenza telefonica sulle modalità di presentazione della domanda allo 0142-444204, allo 0142 444368 e allo 0142444260, oppure via mail all'indirizzo servcitt@comune.casale-monferrato.al.it.

Per coloro che non fossero in possesso di strumentazioni informatiche, è possibile richiedere su appuntamento la possibilità di effettuare la domanda direttamente all'ufficio Pubblica Istruzione, con l'assistenza di un operatore. Per prenotazioni solo telefoniche serve chiamare gli stessi numeri, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.