Il ricordo di Enrica Morbello Core: «Partigiana di ogni tempo »

CASALE - «Quello che vedo qua oggi è amore, qualcosa che rimane e non se ne va». Poche parole, pronunciate dalla figlia Fernanda, e che riassumono perfettamente l'ultimo saluto che non solo il Monferrato, ma tutto il Piemonte, ha voluto dare a Enrica Morbello Core, partigiana e figura di spicco della politica casalese scomparsa lunedì a 99 anni. Nella camera ardente allestita nella Sala Consiliare di Palazzo San Giorgio era presente infatti anche una delegazione del Comune di Condove, tra le cui montagne in Val Susa aveva combattuto nella guerra di Liberazione con la sua brigata, insieme a figure politiche, ai rappresentanti dell'Anpi e alle numerose persone che ha avuto modo di conoscere nella sua lunga vita (GUARDA QUI LE IMMAGINI).

Perchè con 'Fasulin', questo il suo nome di battaglia nella 114° Brigata Garibaldi, se ne è andato non solo un simbolo della resistenza italiana ma anche una delle ultime testimonianze dirette di quei momenti colmi di paura e coraggio. Perchè il contributo che Enrica Morbello ha dato all'Italia non si 'limita' a quello fornito in trincea nelle montagne piemontesi, ma si estende anche e soprattutto ai tantissimi anni dedicati a tramandare dei suoi ricordi alle nuove generazioni.

E anche chi non ha avuto il piacere di conoscerla ha potuto toccare con mano quanto sia stata importante per Casale e per tutta l'Italia: «Dobbiamo ringraziarla perchè grazie a lei il nostro Paese ha riconquistato la sua dignità» le parole del neo prefetto di Alessandria Francesco Zito. «Ha messo a repentaglio la sua incolumità e quella dei suoi cari per il bene comune. Il suo esempio resta immortale» l'ha ricordata il sindaco Federico Riboldi. «Per ogni 25 aprile è stata una testimonianza in carne e ossa. Non era una persona istituzionale, era un'istituzione» ha detto commossa Daria Carmi dopo la quale è intervenuto, anche se indirettamente, Gad Lerner con un messaggio letto dal presidente dell'Anpi casalese Gabriele Farello: «Dobbiamo tanto alla sua lunga testimonianza». Sempre per la stessa associazione è intervenuto poi il segretario della provincia alessandrina Roberto Rossi: «Una donna che ha fatto le sue scelte e sono conseguite nel tempo».

(L'orazione ufficiale di Sergio Favretto)

In rappresentanza di Condove erano presenti l'ex sindaco Barbara Debernardi e l'attuale primo cittadino Jacopo Suppo: «Tocca a noi raccogliere il suo testimone». Nel mezzo un intervento anche di una rappresentanza dell'Anpi di Novara e del gruppo teatrale 'Le Resistenti' prima del ricordo affettuoso della figlia: «Era una grande pittrice, una splendida cuoca, ma una pessima casalinga - con un sorriso che intervalla la commozione - Lei e mio papà erano persone pubbliche ma tutto quello in cui credevano lo hanno trasmesso anche a me»

Prima che il feretro venisse trasportato al tempio crematorio di Valenza, c'è stato spazio per l'orazione ufficiale dello storico Sergio Favretto: «Così come faceva quando dipingeva, anche io vorrei dare qualche 'pennellata' del suo vissuto. La sua vita presenta molte assonanze con la storia della Liberazione, il suo cuore antifascista si è formato in pianura, in Monferrato, e si è consolidato tra le montagne della Val di Susa. Fu una delle poche presenza femminili, ma lei, insieme alle numerose mamme dei partigiani che aiutarono l'informazione partigiana, fu importantissima. E la 'nostra' Resistenza ha dato tanto anche ad altri territori, fino ad arrivare al sud Italia, così come lei ha contribuito a unire le persone con i suoi racconti. Citando Beppe Fenoglio, lei è una partigiana 'in assoluto', senza storia e tempo. Una partigiana di ogni tempo». Un minuto di silenzio e gli alpini che intonano a squarciagola 'Bella Ciao' prima dell'ultimo viaggio di 'Fasulin': un pezzo di storia monferrina, piemontese e italiana.